Spanische Fußballerinnen haben Angaben des

Fußball-Verbandes RFEF zurückgewiesen, sie hätten aus Protest gegen

Trainer Jorge Vilda ihren Austritt aus dem Nationalteam erklärt.

"Wir haben auf keinen Fall unseren Rücktritt aus der spanischen

Nationalmannschaft erklärt, wie das der RFEF in seiner offiziellen

Mitteilung behauptet", zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press

am Freitagabend aus einer Mitteilung der Spielerinnen.

"So wie wir es in unseren privaten Mitteilungen (an den Verband)

bekräftigt haben, stehen wir voll und ganz zur spanischen

Nationalelf", schrieben die Spielerininnen, darunter auch

Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Sie hätten auch

nicht den Rücktritt des Trainers gefordert. Es sei bedauerlich, dass

der Verband "private Mitteilungen in absichtlich verkürzter Form

öffentlich" gemacht habe, hätten die Spielerinnen kritisiert.

Jorge Vilda © APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Der Fußballverband hatte zuvor mitgeteilt, die 15 Spielerinnen

hätten aus Protest gegen Vilda ihren Rücktritt aus dem Nationalteam

erklärt - "falls sich nichts ändert". Entsprechende wortgleiche

E-Mails seien beim Verband eingegangen. Die Spielerinnen hätten sich

darüber beklagt, dass nicht näher beschriebene "Vorkommnisse" ihren

"emotionalen Zustand" und ihre Gesundheit "in wichtiger Form"

beeinträchtigten. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen sich

Spielerinnen über eine exzessive Kontrolle durch Vilda teilweise bis

in ihr Privatleben hinein beschwert haben.

Der RFEF reagierte äußerst scharf: "Der Verband wird den

Spielerinnen nicht erlauben, die Zukunft des Nationaltrainers und

seines Trainerstabs in Frage zu stellen. Das fällt nicht in deren

Verantwortung." Die Spielerinnen müssten ihren Fehler zugeben und

sich entschuldigen, wenn sie wieder nominiert werden wollten.

Der 41-jährige Vilda ist seit 2015 Chefcoach der spanischen

Frauen. Seine Auswahl hatte bei der EM im Juli in England

kurzfristig auf die verletzte Putellas verzichten müssen. In der

Vorrunde unterlag der Titelanwärter mit 0:2 dem deutschen Team, im

Viertelfinale den späteren Europameisterinnen aus England.