Die von der Fernsehkamera eingefangenen Bilder gleichen einer Tragikomödie. Der ehemalige japanische Nationalteamspieler Shoya Nakajima ist erst am 8. September von Porto zu Antalyaspor in die Türkei gewechselt. Nachdem er nur drei Tage nach seinem Wechsel bereits für acht Minuten auswärts bei Kayserispor zum Einsatz gekommen war, reiste seine Familie für sein mögliches Heimdebüt gegen Adana Demirspor gut 8000 Flugkilometer an, um den 28-Jährigen anzufeuern.

Die Freude bei Mutter und Geschwistern war dementsprechend groß, als Nakajima in der 59. Minute eingewechselt wurde, die Handys bei den Familienmitgliedern gezückt. Doch die Freude sollte nur kurz währen: Mit seiner ersten Aktion, nur Sekunden nach seiner Einwechslung, streckte er mit einer Grätsche seinen Gegenspieler nieder. Der Schiedsrichter entschied zunächst noch auf Gelb, nach Videostudium musste Nakajima aber mit Rot unter die Dusche. Die Familie auf den Rängen war fassungslos, Nakajimas Mutter musste die Tränen hinter einem Tuch verstecken. Sehen Sie selbst:

Antalyaspor verlor das Spiel schließlich mit 0:3.