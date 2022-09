Vor der Länderspielpause musste Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda einen weiteren herben Rückschlag bei seinem bislang völlig verkorksten Engagement beim Schweizer Meister FC Zürich hinnehmen. In der 2. Cuprunde verlor die Foda-Elf gegen Zweitligist Lausanne mit 2:3 nach Verlängerung, für Zürich war es die sechste Pflichtspiel-Niederlage en suite.

Die Westschweizer, die in der Liga nach acht Spieltagen noch sieglos an vorletzter Stelle rangieren, gingen durch ein Eigentor zwar früh in Führung, mussten aber rasch den Ausgleich hinnehmen. Kurz vor Schluss führte die Mannschaft des Ex-Sturm-Trainers dennoch mit 2:1, in der 93. Minute wurde der Ausgleich wegen Abseits aberkannt. Drei Minuten später schoss Aldin Turkes den Zweitligisten doch noch in die Verlängerung. Turkes gelang in der 114. Minute dann sogar der Doppelpack für das Team von Ex-Zürich-Trainer Ludovic Magnin, der Altach in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt hatte.