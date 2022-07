Er schaute zwar nur auf einen Sprung in Kärnten vorbei, denn der Kurzbesuch war im Zuge des Testspiels mit Leipzig gegen Southampton sportlicher Natur. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager erzählt, dass es ihm Kärnten von Beginn an angetan hat. „Am Wörthersee gefällt es mir am besten. Freunde von uns haben hier ein Haus besessen. Dort haben wir einige schöne Urlaube verbracht. Es ist eine coole und lässige Gegend, da kenne ich mich ganz gut aus“, verriet der 24-Jährige. Der Kärntner Dialekt schreckt ihn keineswegs ab. „Ich finde ihn sogar ganz unterhaltsam. Da gibt es auch welche, die man weniger versteht. Ich hatte in meiner Karriere ja auch schon Mitspieler aus Kärnten, insofern ist das kein Problem.“