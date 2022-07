Der Rauswurf von Trainer Robert Prosinecki hat den Fans von Olimpija Ljubljana scheinbar nicht geschmeckt. Nach Querelen mit der Klub-Spitze wurde er als Cheftrainer abgesetzt. Die Offiziellen stellten bei einer Pressekonferenz Albert Riera als Nachfolger vor und dann eskalierte die Situation vollkommen.

Teilweise vermummte Ultras stürmten den Raum und es wurde laut. Riera wollte noch Fragen beantworten, doch dann verließ er den Raum. "Jedes Mol die gleiche Sch...!" Stellenweise wurde auf Deutsch von den Hooligans geschimpft. "Leck mi am A..., waßt?!" Oder: "You are noch welcome here." Auf dem Podest blieb Klub-Präsident Adam Delius sitzen, während sein neuer Mann die Bühne verlassen hatte. Der deutsche Unternehmer blieb ruhig.

Olimpija Ljubljana beendete die vergangene Saison der slowenischen Prva Liga auf Platz drei. Knapp eineinhalb Minuten dauert der Auftritt der in Schwarz und Grün gekleideten Ultras, ehe sie den Raum hinter dem Podium wieder verließen.