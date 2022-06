Ab Samstag bereitet sich der Hamburger SV in der Steiermark auf die neue Saison vor. "Im Sommertrainingslager werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt, umso wichtiger sind optimale Bedingungen auf und neben dem Platz sowie ein perfektes Umfeld, um als Team noch enger zusammenzuwachsen und sich auf die Spielzeit und die gemeinsamen Ziele einzustimmen. All das finden wir in der Steiermark vor und freuen uns daher auf die Zeit in der Region und den neuen Partner an unserer Seite", sagt Jonas Boldt, Vorstand der HSV Fußball AG.