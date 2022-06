Der brasilianische Tottenham-Profi Emerson Royal ist in seiner Heimat Ziel eines Überfalls geworden. Dies bestätigte die Polizei der Stadt Americana im Bundesstaat São Paulo am Freitag. Demnach habe man am frühen Morgen einen Anruf wegen eines versuchten Diebstahls erhalten, bei dem ein Polizist eingegriffen habe. Es habe einen Schusswechsel gegeben. Der mutmaßliche Dieb sei dabei verletzt worden und befinde sich im Krankenhaus. Eine Schusswaffe sei sichergestellt worden.