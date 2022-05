Es hätte das perfekte Ende einer nicht unbedingt großen, aber sehr kultigen Karriere werden können. Am Ende musste sich Adebayo Akinfenwa mit seinen Wycombe Wanderers im Play-off-Finale zum Aufstieg in die Championship, die zweithöchste Liga Englands, gegen Sunderland mit 0:2 geschlagen geben. Der 40-jährige Stürmer wurde bei Wycombe, die in der abgelaufenen Saison auf Platz sechs in der League One landeten, eingewechselt, konnte aber auch nicht dazu beitragen, die Niederlage abzuwenden.

Der Engländer galt über die letzten Jahre als der "stärkste Fußballprofi der Welt". Mit einer Körpergröße von 1,80 Metern und einem Gewicht von rund 100 Kilogramm erreichte der Hobbybodybuilder Kultstatus auf der Insel und darüber hinaus, seine Oberarme sind nachweislich größer als die Oberschenkel des ehemaligen Chelsea-Kapitäns John Terry. Beim Fußball-Videospiel FIFA hatte Akinfenwa stets Stärke-Werte nahe der Höchstzahl 99.