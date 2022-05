In der dritten bulgarischen Liga kam es zu einem kuriosen Vorfall, der wohl als eines der schlechtesten Zeitspiele aller Zeiten in die Historie eingehen wird. Yordan Apostolov führte mit seiner Mannschaft in der Nachspielzeit mit 2:1 und wollte diese Führung anscheinend unbedingt über die Zeit retten.

Nachdem der 32-Jährige nach einer angeblichen Verletzung abtransportiert werden musste, legte Apostolov noch einen drauf. Der Mittelfeldspieler rollte sich von der Trage und holte so noch ein paar Minuten heraus.

Die kuriose Szene hier im Video: