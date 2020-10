Facebook

FIFA-Präsident Infantino droht in der Schweiz Ungemach © AFP

FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach sich in einem Interview mit "CH Media" klar gegen eine WM ohne Publikum aus. Dass 2022 in Katar keine Fans in die Stadien dürfen, sei für ihn undenkbar. "Falls dieses Vorhaben wider Erwarten nicht realisierbar sein sollte, wird die Frage, ob man trotzdem eine WM spielen soll, wohl überflüssig sein. In diesem Fall hätten wir alle größere Probleme", wird er weiter zitiert.

Ärger wegen laufenden Verfahren

Probleme hat Infantino auch derzeit, und zwar mit der Schweizer Bundesanwaltschaft. Diese hat gegen ihn und den früheren Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber ein Verfahren wegen mehrerer geheimer Treffen 2016 und 2017 eingeleitet. Zu dieser Zeit leitete Lauber Korruptionsermittlungen gegen die FIFA. Dabei ging es unter anderem um die Vergaben der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar. Der Inhalt der Treffen ist unklar.

Die Vorwürfe gegen Lauber lauten Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Begünstigung. Infantino soll den ehemaligen Bundesanwalt dazu angestiftet haben. Beide weisen alle Vorwürfe zurück. "Es ist nie irgendetwas zwischen mir und Herrn Lauber abgesprochen worden, weder vor noch während oder nach den Besprechungen", äußert sich der FIFA-Präsident gegenüber der Schweizer Tageszeitung "Blick" zu den Vorwürfen.

Wenn einem die Brieftasche gestohlen wird und man zur Polizei geht, erwarte man auch nicht, dass man von dieser noch zusammengeschlagen wird Gianni Infantino, FIFA-Präsident

Als er 2016 das Präsidentenamt übernahm, hätte er eine durch Korruption vergiftete Firma übernommen. Demnach sei es nur logisch gewesen, dass er den Kontakt zum Bundesanwalt gesucht habe. Warum das letztendlich zu Ermittlungen führte, sei für ihn unklar und eine Frechheit. "Wenn einem die Brieftasche gestohlen wird und man zur Polizei geht, erwarte man auch nicht, dass man von dieser noch zusammengeschlagen wird", zitiert der "Blick" Infantino.

Weniger Sorgen bereitet dem Walliser derzeit die finanzielle Situation des Weltverbandes. Da sei man „sehr gut unterwegs“. Und auch hausintern droht Infantino kein Ungemach mehr: Die FIFA-Ethikkommission beendete eine Voruntersuchung in der Causa „Lauber“ mangels Beweisen ohne Sanktionen für Infantino.