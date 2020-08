In den Niederlanden wurde es einer Frau erstmals gestattet, in einem Männer-Amateurteam dem Ball nachzujagen.

Ellen Fokkema mit Teamkollegen © TWITTER

Die 19-jährige Ellen Fokkema darf als erste Frau in einer ersten Männermannschaft im niederländischen Amateurfußball mitspielen. In der neuen Spielzeit wird sie beim Männerteam des VV Foarut in der vierten Amateurklasse eingesetzt - mit Ausnahmegenehmigung des nationalen Fußballverbandes KNVB.

Die Premiere ist für den KNVB nach eigenen Angaben vom Dienstag ein Test für mögliche gemischte Mannschaften in der A-Kategorie des Amateurfußballs. Bisher dürfen Burschen und Mädchen nur bis 19 Jahre gemischt Fußball spielen. Danach müssen die Mädchen entweder in eine Damenmannschaft oder in die B-Kategorie der Amateure wechseln.