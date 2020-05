Facebook

Die Choreographie der Ultras © Screenshot

Stimmung und Choreographien im Stadion wird es im europäischen Spitzenfußball wohl noch länger nicht geben. Für die Fans des deutschen Zweitliga-Schlusslichts Dynamo Dresden kein Grund ihre Mannschaft nicht zu unterstützen.

Vor der Partie gegen gegen den VFB Stuttgart peitschten die Ultras ihre Mannschaft am Samstagabend vor dem Teamhotel mit einer Pyrotechnik-Show noch einmal richtig an. Außerdem breiteten sie ein Spruchband aus. "Wir zusammen gegen den Rest der Welt!", war darauf zu lesen. Der Hintergrund dafür liegt in der zweiwöchigen Quarantäne der Dresdener Kicker nach vier positiven Coronavirus-Fällen in der Mannschaft. Mittlerweile beträgt der Rückstand an das rettende Ufer acht Punkte und auch die kurze Vorbereitungszeit von nur einer Woche macht es dem Traditionsklub nicht einfacher.

Die Akteure zeigten sich von der Aktion jedenfalls begeistert.