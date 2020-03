Facebook

Amine und Mesut Özil © APA/AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRE

Er gibt auch erfreuliche Nachrichten in Zeiten der Corona-Pandemie. Mesut Özil und seine Frau Amine Gülse sind Eltern geworden. Der Arsenal-Spieler verkündete die frohe Botschaft über die sozialen Netzwerke. "Danke Gott, dass unsere Tochter Eda gesund auf die Welt gekommen ist!", postete der 31-Jährige auf Instagram. Vergangenes Jahr im Juni heiratete er die ehemalige "Miss Turkey" in Istanbul. Aufgrund der Coronakrise kann der Weltmeister von 2014 sein Familienleben in vollen Zügen genießen.