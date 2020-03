Der Weltfußball ruht, fast kein Klub in Europa spielt noch. Aber Weißrusslands Topliga tut so, als gäbe es keine Coronavirus-Pandemie und spielt somit ein gefährliches Spiel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Weißrussland läuft die Liga weiter © (c) AP (Sergei Grits)

Wir befinden uns im Jahr 2020 und in ganz Europa kam der Sport aufgrund des Coronavirus zum Erliegen. In ganz Europa? Nein! Ein unbeugsames Land zieht weiterhin den Ligabetrieb mit vollen Rängen durch.

In Weißrussland tut man so, als gäbe es keine Coronavirus-Pandemie. Mit vollen Rängen startete man unbeeindruckt in die neue Saison. "Eine Oase in der toten Fußballwüste", sagten die Kommentatoren im Fernsehen. Doch diese Oase scheint wohl eher eine Fata Morgana zu sein. "Es ist, als wenn sich niemand darum kümmert. Jeder weiß, was in Spanien und Italien passiert. Das sieht nicht gut aus", sagte der ehemalige Arsenal-Profi Alexander Hleb. Tatsächlich könnte die Fortführung des Ligabetriebs dramatische Folgen haben. Erst vor kurzem meinten Virologen, dass das Champions League-Hinspiel zwischen Bergamo und Valencia für tausende Fälle in ganz Europa verantwortlich sein könnte.