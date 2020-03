Kicker Sollbauer in Kärnten"An diesen Sport, wie wir ihn kennen, ist nicht zu denken"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Kärntens Fußballer Michael Sollbauer ist aktuell in Kärnten. "Dass uns der Klub die Chance gegebenen hat, heim zu fliegen, ist klasse und keineswegs selbstverständlich."

Kicker Sollbauer in Kärnten

Auch Fußballer Michael Sollbauer appelliert an alle. Links im Dress der Wölfe, wo der Klagenfurter vor seinem Wechsel zu Barnsley zehn Saisonen kickte © KK/Privat

Nach den Corona-Ereignissen steht definitiv auch die Fußballwelt Kopf. Einer, der Samstagabend wohlbehalten in seine Heimat Kärnten zurückgekehrt ist, ist Barnsley-Kicker Michael Sollbauer. Der Klagenfurter erzählt, wie sich die letzten Tage abgespielt haben und dass im Augenblick nur zwei Dinge zählen: „Familie und Gesundheit!“ „Letztes Wochenende hätte unser Match noch stattfinden sollen, doch am Freitag hat sich die Liga wegen eines aktuellen Vorfalls kurzfristig entschlossen, alles bis 4. April auszusetzen. Der Klub hat uns erlaubt, die Heimreise anzutreten. Jeder Einzelne hält sich daheim mit einem individuellen Trainingsplan fit, in erster Linie sind es Läufe und Fitnessübungen. Der Kontakt zu Spielern und zum Trainer ist permanent vorhanden. Da einige Flüge aus England gestrichen wurden, erkundigt man sich, ob jeder gut daheim angekommen ist. Dass uns der Klub die Chance gegebenen hat, heim zu fliegen, ist klasse und keineswegs selbstverständlich. Der Verein ist sehr offen und schaut extrem auf uns Spieler“, schildert der 29-Jährige.