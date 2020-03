Facebook

Das Spruchband der Linzer Fans © (c) APA/KRUGFOTO (KRUGFOTO)

Die Hass-Plakate gegen Hoffenheims Besitzer Dietmar Hopp sorgten in der deutschen Bundesliga für zahlreiche Spielunterbrechungen. Hopps Anwalt Christoph Schickhardt forderte daraufhin sogar die Festnahme einiger Fans. Konkret wurde der Mäzen auf mehreren Spruchbändern beschmipft, was eine große Diskussion über Diskriminierung im deutschen Fußball auslöste.

Nun meldeten sich auch die Fans des LASK zu Wort. Im Halbfinale des ÖFB-Cups präsentierten die Anhänger der Linzer ihr eigenes Spruchband. "Ein Milliardär wird beleidigt, das Volk ist empört. Bei Katar, Rassismus und Co hat's keinen gestört - Ihr Heuchler", war darauf zu lesen.

Die Fans spielen dabei auf die recht dikussionswürdigen Entscheidungen im deutschen Fußball der vergangenen Wochen an. Während Schmähungen in Richtung Hopp eine Spielunterbrechung zur Folge hatte, wurde auf rassistischen Äußerungen gegen Jordan Torunarigha von Hertha BSC im Spiel gegen Schalke nicht reagiert. Auch der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 an Katar stehen die Anhänger des LASK wohl kritisch gegenüber.