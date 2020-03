DFB-Pokal Favoritenrollen sind in beiden Viertelfinalspielen klar verteilt

Die Bayern treffen nach zwei Auswärtssiegen in Serie auf schwächelnde Schalker. Im zweiten Duell fordert Viertligist Saarbrücken die Bundesliga-Kicker aus Düsseldorf.

Die Bayern wollen auch gegen Schalke jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters)

Nach dem Fan-Eklat mit Hass-Plakaten gegen Hoffenheims Dietmar Hopp soll sich im Cup-Viertelfinale der Bayern gegen Schalke alles um das Sportliche drehen. "Ich hoffe, dass sich das wirklich auf den Fußball konzentriert", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick vor der heutigen Partie (20.45 Uhr/Servus TV). Nach dem 3:0 in der Champions League bei Chelsea und dem 6:0 gegen Hoffenheim in der Bundesliga wollen die Münchner auch im dritten Auswärtsspiel in Serie erfolgreich sein. Die Schalker hingegen können von Toren derzeit nur träumen. Seit knapp fünf Stunden sind die Knappen aus Gelsenkirchen ohne Treffer. Die Bilanz der letzten beiden Partien gegen Leipzig (0:5) und Köln (0:3) ist ebenso erschreckend.

Im zweiten Duell des Abends (18.30 Uhr) trifft Regionalligist Saarbrücken auf Düsseldorf. Der Viertligist will nach Köln den nächsten Bundesligisten aus dem Bewerb kicken. Trainer Lukas Kwasniok zeigte sich im Vorfeld des Duells David versus Goliath als Bewunderer der Fortuna. "Als ich Düsseldorf im Video angesehen habe, dachte ich: Wow, das ist eine andere Sportart", gestand der Coach.