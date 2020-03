Facebook

Die UEFA bewahrt vorerst Ruhe im Umgang mit dem Coronavirus © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

"Wir sind in Kontakt mit den Behörden. Wir sind an die Anweisungen der lokalen Behörden gebunden. Wir reagieren auf das, was die Behörden oder die WHO sagen", betonte UEFA-Sprecher Phil Townsend nach einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees.

"Wir sind eine Sportorganisation, die Behörden treffen die Entscheidungen", betonte Townsend am Montag in Amsterdam. Zuvor hatten die Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees bei ihrer turnusmäßigen Sitzung über mögliche Auswirkungen des Coronavirus diskutiert. Dabei ging es laut UEFA-Angaben vorerst speziell um einen Informationsaustausch und nicht um Entscheidungen über konkrete Maßnahmen oder sogar Ausfall-Szenarien für das Turnier in zwölf Ländern vom 12. Juni bis 12. Juli.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen auch die Play-off-Partien um die letzten vier freien EM-Startplätze am 26. und 31. März. Dem Vernehmen nach besteht die Sorge, dass durch nationale Vorschriften eine Ausrichtung der Partien gefährdet sein könnte. Insgesamt 16 Teams sind noch an den Play-offs beteiligt.