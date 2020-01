Facebook

Luka Modric besiegelte den Finaleinzug für die Königlichen. © APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Real Madrid ist souverän in das Endspiel des in Saudi-Arabien ausgetragenen spanischen Fußball-Supercups eingezogen. Die Madrilenen besiegten am Mittwoch im Halbfinale Valencia 3:1 (2:0). Für die Real-Tore sorgten Toni Kroos (15.), Isco (39.) und Luka Modric (65.). Der Ehrentreffer Valencias gelang Dani Parejo in der Nachspielzeit per Elfmeter.

Der Endspielgegner von Real am Sonntag wird am Donnerstag ebenfalls im König-Abdullah-Stadion in Dschidda zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und Atletico Madrid ermittelt.