Ebrima Nije bei der ineffizienten Arbeit © YOUTUBE

Keine Frage, man kann schon einmal einen Tag erwischen, an dem es nicht so läuft. Das kann einem im Büro passieren, daheim in der Küche oder auf dem Fußballplatz. Ebrima Nije kann davon ein Liedchen singen - und es ist ein Liedchen, das ihn wohl sein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. So schaffte der Amateurkicker in Italien nicht für mögliche Gehaltenes - völlig alleine vor dem gegnerischen Kasten stehend traf er zweimal hintereinander das leere Tor nicht. Sie glauben das nicht - dann sehen Sie sich das Video an!