Treffen in Klagenfurt

Mihret Topcagic mit Zagreb-Coach Nenad Bjelica (re.) © KK/Privat

Dinamo-Zagreb-Coach Nenad Bjelica und Fußballer Mihret Topcagic trafen sich in den Klagenfurter City Arkaden und schwelgten in alten Zeiten. „Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, über Fußball, aber auch privates. Nenad ist ein sensationeller Trainer und als Mensch der Wahnsinn. Er ist mein absolutes Vorbild und immer am Boden geblieben.“ Dass ihn der 48-Jährige als einen der besten Spieler bezeichnet, die er je trainiert hat, macht Topcagic, der mit seinem litauischen Klub Suduva Marijampole heuer alle drei Titel abräumte, stolz.