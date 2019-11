Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ekrem Dag © GEPA pictures

In der steirischen Oberliga in Fladnitz an der Teichalm war Ekrem Dag zuletzt als Trainer engagiert. Beim Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten Hartberg wurde Dags Abschied damals offiziell gemacht. Ein Lehrgang in München zum Thema "Spielanalyse im professionellen Fußball" war dem ehemaligen ÖFB-Nationalspieler dann doch wichtiger als der Oberligist.

Jetzt hat der 38-Jährige wieder einen Trainerjob gefunden - und der hat es in sich. Dag ist ab sofort Co-Trainer bei Europa-League-Starter Basaksehir Istanbul, dem Gegner des WAC und Tabellendritten in der türkischen Liga.

Medipol Başakşehir, Ekrem Dağ ve Pierre Webo'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdiğini açıkladı. pic.twitter.com/gIpEsSIjih — 3 Penaltı 1 Korner (@3Penalty1Korner) November 26, 2019