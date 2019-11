Facebook

Marco van Basten © AP

Der ehemalige niederländische Fußball-Star Marco van Basten hat mit der Aussage "Sieg Heil" im niederländischen Fernsehen für einen Eklat gesorgt und sich später dafür entschuldigt. Vor dem Erstliga-Spiel Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo am Samstag wurde Almelos deutscher Trainer Frank Wormuth interviewt.

Kurz nach dem Ende des Gesprächs, von dem unter anderem das "Algemeen Dagblad" ein entsprechendes Video veröffentlichte, hört man den TV-Experten Van Basten im Studio die Worte "Sieg Heil" sagen. Wenig später entschuldigten sich der Sender Fox Sports und der frühere Weltklasse-Stürmer für das Nazi-Vokabular.

"Es war nicht meine Absicht, die Menschen zu schockieren", sagte Van Basten. Er habe sich über das Deutsch des Reporters lustig machen wollen. Der Scherz sei "deplatziert gewesen".

An diesem Wochenende wurde in den beiden höchsten Fußballligen in den Niederlanden eine Schweigeminute gegen Rassismus abgehalten. Die erste Minute nach Anpfiff sollten die Spieler nicht spielen, während auf den Anzeigetafeln eingeblendet wurde: "Rassismus? Dann spielen wir nicht!"

Zuletzt war es in einem Zweitliga-Spiel zu rassistischen Entgleisungen durch Fans gekommen. Seitdem wird in den Niederlanden verstärkt über das Thema diskutiert. Premierminister Mark Rutte nannte das Verhalten der Zuschauer "ekelhaft, wirklich fürchterlich".