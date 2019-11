Zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien (16. November in Wien) und Lettland (19. November in Riga) stehen vor der Türe. Ein Überblick über die 24 Spieler von Trainer Franco Foda.

David Alaba

24 Spieler hat Nationalteamtrainer Franco Foda in seinem Aufgebot für Qualispiele gegen Nordmazedonien (16. November in Wien) und Lettland (19. November in Riga). Die Kicker im Überblick:

Pavao Pervan (Wolfsburg) hütete seit der Verletzung von Koen Casteels in 13 Partien in Folge das VfL-Tor - so auch am Sonntag beim Heim-0:2 gegen Leverkusen.

Alexander Schlager (LASK) absolvierte beim 1:0 gegen die Admira sein 25. Pflichtspiel in dieser Spielzeit.

Jörg Siebenhandl (Sturm Graz) stand wie in allen 18 vorangegangenen Saison-Pflichtspielen der Steirer auch beim Heim-3:1 gegen Hartberg im Tor.

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) saß beim 2:0 in Wolfsburg auf der Ersatzbank. Seine Bilanz seit Saisonstart: neun Einsätze, vier davon über die volle Zeit.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) spielte beim 0:1 in Freiburg durch, hält bei 20 Spielen und vier Toren.

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) war beim 3:1-Heimsieg über Werder Bremen über die komplette Distanz im Einsatz. Der Rechtsverteidiger stand in allen bisherigen 17 Partien der "Fohlen" in der Startelf und wurde dabei nur zweimal ausgetauscht - einmal davon verletzungsbedingt.

Philipp Lienhart (SC Freiburg) spielte beim Heim-1:0 über Frankfurt durch. Der Innenverteidiger fehlte in den 13 bisherigen Partien der Breisgauer nur ein Mal, und das wegen einer Gehirnerschütterung.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim) spielte beim 2:1 in Köln durch, nachdem er zuvor zweimal Ersatz gewesen war.

Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin) spielte beim 3:2 in Mainz so wie in allen bisherigen Liga-Partien als Kapitän durch und brachte es gegen den FSV auf drei Assists.

Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg) spielte beim 3:0-Auswärtserfolg gegen den WAC durch und war damit bei 17 von 21 "Bullen"-Matches dabei.

David Alaba (FC Bayern München) spielte beim Heim-4:0 über Borussia Dortmund zum dritten Mal in Folge als Innenverteidiger durch.

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) wurde beim 2:0 in Wolfsburg in der 42. Minute eingewechselt. Der ÖFB-Kapitän hat für die Werkself seit Sommer 16 von 17 möglichen Einsätzen absolviert.

Thomas Goiginger (LASK) erzielte das Siegestor zum Heim-1:0 gegen die Admira. Der Flügelspieler versäumte nur zwei der 25 LASK-Partien und brachte es bisher auf acht Treffer.

Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim) spielte beim 2:1 in Köln durch. Der Niederösterreicher war in dieser Spielzeit nur in zwei Partien nicht im Einsatz, und das wegen leichter Blessuren.

Stefan Ilsanker (RB Leipzig) wurde beim 4:2 bei Hertha BSC in der 54. Minute ausgetauscht und kam damit zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison.

Konrad Laimer (RB Leipzig) spielte gegen Hertha im zentralen Mittelfeld durch und leistete die Vorarbeit zum vierten Leipzig-Treffer. Der Salzburger hat in dieser Spielzeit 15 Partien auf Clubebene in den Beinen.

Valentino Lazaro (Inter Mailand) lieferte beim Heim-2:1 über Hellas Verona den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 und schaffte damit seinen ersten Scorerpunkt für Inter im fünften Pflichtspiel.

Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) wurde bei der 2:3-Niederlage gegen Union Berlin in der 61. Minute eingetauscht und erzielte in seinem zwölften Saison-Auftritt sein zweites Tor.

Marcel Sabitzer (RB Leipzig) spielte beim 4:2 gegen Hertha durch und scorte mit einem abgefälschten Schuss das zweite Tor seiner Mannschaft. Der Steirer stand in allen 17 Matches dieser Spielzeit in der Startformation und hält bei neun Treffern.

Louis Schaub (1. FC Köln) war beim 1:2 gegen Hoffenheim bis zur 79. Minute auf dem Platz und brachte es damit auf den sechsten Auftritt in Folge in einer Bewerbspartie.

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) wurde beim Heim-3:3 gegen Düsseldorf in der 75. Minute ausgetauscht. Nach überstandener Knieverletzung kam der Tiroler in den vergangenen fünf Pflichtspielen immer zum Einsatz.

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) stand am 27. Oktober zum ersten und einzigen Mal seit dem 3:1 gegen Israel auf dem Platz. Am 23. November, fünf Tage nach dem Lettland-Spiel, steigt der Schlager in der chinesischen Liga zwischen Spitzenreiter GZ Evergrande und dem Zweiten SIPG. Seit seinem Wechsel nach China hält der Wiener bei vier Toren in zwölf Matches.

Michael Gregoritsch (FC Augsburg) saß beim 1:0 in Paderborn auf der Bank. Den bisher letzten längeren Einsatz für seinen Club hatte der Steirer am 6. Oktober, als er beim 1:5 in Mönchengladbach in der 76. Minute ausgetauscht wurde.

Lukas Hinterseer (Hamburger SV) spielte beim 1:1 in Kiel durch. Dem Tiroler gelangen in dieser Saison in 15 Partien fünf Tore.