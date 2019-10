Jürgen Klinsmann soll angeblich neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Ecuador werden. Der ehemalige Bundestrainer befindet sich laut Bild-Zeitung schon in konkreten Verhandlungen mit den Verantwortlichen des südamerikanischen Landes.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Das Management von Jürgen Klinsmann hält sich allerdings noch bedeckt. "Jürgen Klinsmann hat sich seit 30 Jahren erst zu einem Thema geäußert, wenn es perfekt war. Das wird er beibehalten", sagte Klinsmanns Berater Roland Eitel. Der ecuadorianische Verband FEF bestätigte "Gespräche mit einem Trainer". Allerdings sei nichts Konkretes zu vermelden, der Name Klinsmann sei Spekulation. Klinsmann war von 2004 bis 2006 deutscher Bundestrainer und hatte großen Anteil am deutschen Sommermärchen bei der WM 2006. Im Anschluss an seine Tätigkeit beim DFB trainierte der frühere Welt- und Europameister die Nationalmannschaft der USA (2011 bis 2016).

Absage an Stuttgart

Der frühere Weltklasse-Angreifer hatte sich zuletzt auch immer mal wieder zu den Entwicklungen seines Stammvereins VfB Stuttgart geäußert, dem Klub aber für den Posten des Vorstandsvorsitzenden eine Absage erteilt. Noch Anfang der Woche hatte Klinsmann gesagt, dass er die Beförderung von Thomas Hitzlsperger (37) beim VfB zum Sportvorstand begrüße und hoffe, dass sein ehemaliger Mitspieler Guido Buchwald Präsident wird.

Klinsmann selbst bestätigte, dass ihn der Trainerjob mehr reizen würde, allerdings wohl nicht in der Bundesliga. "Das ist schwer vorstellbar", sagte der 55-jährige. Eine Nationalelf komme da eher in Frage."