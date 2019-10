England gegen Österreich als Duell der ungeschlagenen Mannschaften heute in Milton Keynes. Aber die Engländer führen derzeit mit 5:1!

© GEPA pictures

Nach einem perfekten Start in die EM-Qualifikation steht Österreichs U21-Fußball-Nationalteam vor der größten Bewährungsprobe. Die ÖFB-Talente fordern heute (das Spiel finden Sie hier im Liveticker!) in Milton Keynes Gruppenfavorit England. Die Österreicher führen die Qualifikationsgruppe 3 mit neun Punkten aus drei Spielen an, die "Young Lions" (2 Spiele, 6 Punkte) sind auch noch ohne Punktverlust. Und dabei wird es auch bleiben. Denn die Engländer führen mit 5:1!

Das Spiel live in der ORF-TV-Thek!

Für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien qualifizieren sich neben den beiden Gastgebern die Sieger der neun Qualifikationsgruppen und der beste Zweite fix. Die übrigen Gruppenzweiten ermitteln in einem Play-off die restlichen vier EM-Starter. Österreichs U21 war im vergangenen Juni erstmals bei einer EM-Endrunde (in Italien) dabei und hofft auf eine neuerliche Teilnahme.