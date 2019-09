Bei einem Jugendspiel in Tschechien war ein Schiedsrichter-Assistend dermaßen betrunken, dass er umfiel.

In der tschechischen Nachwuchsliga hat sich ein Schiedsrichter-Assistent am Wochenende einen Fehltritt erlaubt. Milan Sefar soll der Mann heißen, der sichtlich alkoholisiert an der Seitenlinie auf und ab... naja... "lief".

Der "Höhepunkt" des Auftritts: Der Assistent fiel gegen Ende des Videos sogar zu Boden.

Utkání dorostu mezi Berounem a Slaným... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) September 22, 2019

Gegenüber iSport.cz sagt Pavel Mares, Vorsitzender des Schiedsrichterkomitees, sagt: "Das Verhalten des Linienrichters ist völlig inakzeptabel. Aus der Sicht der Schiedsrichterkommission ist es undenkbar, dass Sefar weiterhin an der Seitenlinie stehen darf. Es gibt keine Entschuldigung bzw. mildernde Umstände für sein Verhalten."