Josef Martinez (rechts) ist nicht zu stoppen © SCREENSHOT/DAZN

Diese Serie ist wirklich beeindruckend: 15 Spiele in Folge hat Josef Martinez in der MLS mindestens ein Tor erzielt. Beim 2:0 seines Klubs Atlanta traf der Venezolaner sogar doppelt.



Der Rekordtorschützenkönig der Vorsaison trifft seit diesem 19. Mai nach Belieben, sein Doppelpack in Cincinnati war bereits sein siebenter in dieser Saison. Beim abgeschlagenen Schlusslicht der Eastern Conference schraubte der 26-Jährige, der von 2012 bis 2017 in Europa für Young Boys Bern, FC Thun und den FC Turin auf Torjagd ging, sein Torkonto auf 26 (in 27 Spielen) und zog damit mit Zlatan Ibrahimovic auf Platz zwei gleich. Nur LAFC-Angreifer Carlos Vela traf einmal öfter. Mit dem Sieg festigte Atlanta United seinen dritten Platz in der Tabelle.

Hier sehen Sie das Traumtor von Martinez zum 2:0: