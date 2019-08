Facebook

Blitz schlug bei Golf-Turnier ein © AP

Beim Finale der PGA-Tour in Atlanta kam es zu dramatischen Szenen: Durch einen Blitzeinschlag in einen Baum sind sechs Golf-Fans verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nahe des 16. Abschlags des East Lake Golf Clubs. Dabei sollen Trümmer des Baumes die Zuschauer verletzt haben - jedoch laut PGA wohl nicht lebensgefährlich.

Nach ersten Untersuchungen vor Ort waren fünf der Fans in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht worden. Die dritte Runde der prestigeträchtigen Millionen-Show der PGA-Tour war knapp eine halbe Stunde vor dem Vorfall wegen des schlechten Wetters unterbrochen worden.

#BREAKING: Multiple people have been struck by lightning at the PGA Tour Championship at East Lake Golf Club in Atlanta. https://t.co/BOTyTdWNXF pic.twitter.com/XIdwy00tTL — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 24, 2019

Heute soll das Finale der FedExCup-Play-offs fortgesetzt werden. Nach fünf gespielten Löchern der dritten Runde liegt der US-Amerikaner Justin Thomas mit einem Schlag Vorsprung vor seinem Landsmann Brooks Koepka und Rory McIlroy aus Nordirland an der Spitze. Der Sieger erhält einen Bonus von 15 Millionen US-Dollar (13,6 Mio. Euro).

The tree near the range at 15 green/16 tee where lightning struck. PGA Tour says four people injured and their “latest report is that their injuries do not appear to be life-threatening.” pic.twitter.com/ORzHPMcVx1 — Zach Klein (@ZachKleinWSB) August 24, 2019