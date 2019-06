Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alex Greenwood (links) erzielte das dritte Tor Englands © APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN

Nach Deutschland und Norwegen hat sich auch das englische Nationalteam für das Viertelfinale der Frauen-WM 2019 in Frankreich qualifiziert. Es besiegte in der Runde der letzten 16 Kamerun mit 3:0.

Kapitänin Steph Houghton erzielte das 1:0 aus einem indirekten Freistoß weniger Meter vor dem Tor der Kamerunerinnen (14.), für das zweite Tor sorgte Ellen White (45.). Den Endstand markierte Alex Greenwood in der 58. Minute. Im Viertelfinale trifft England nun am kommenden Donnerstag in Le Havre auf Norwegen.