Kroatien setzte sich mit einem 2:1 über Wales in Gruppe E an die Spitze. Auch Island konnte knapp gewinnen.

Joe Allen (links) zog gegen Ivan Perisic und Co. den Kürzeren © (c) APA/AFP/DENIS LOVROVIC (DENIS LOVROVIC)

Kroatien hat in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 den zweiten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Dank eines Eigentors von James Lawrence (17.) sowie eines Treffers von Ivan Perisic (48.) besiegte der Vize-Weltmeister am Samstag in Osijek Wales 2:1 (1:0). Der Anschlusstreffer durch David Brooks infolge eines unhaltbar abgefälschten Schusses kam für Gareth Bale und Co. zu spät.

Kroatien setzte sich mit sechs Punkten vor der Slowakei, Ungarn und Wales (je 3) an die Spitze von Gruppe E.

In Gruppe H holte auch Island im dritten Qualispiel den zweiten Sieg, setzte sich zuhause gegen Albanien mit 1:0 (1:0) durch. Den einzigen Treffer erzielte Johann Gudmundsson (22.).