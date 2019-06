Argentiniens Star Messi: "Ich weiß nicht, ob ich es zur WM nach Katar schaffen werde"

Die Fußball-WM 2018 in Russland könnte die letzte von Lionel Messi gewesen sein. Er wisse nicht, ob er 2022 in Katar noch dabei sein werde, erklärte der fünffache Weltfußballer in einem Interview mit dem argentinischen Sender Fox Sports.