© APA/dpa/Arne Dedert

Wie mehrere Medien berichten, hat sich Deutschlands Teamchef Joachim Löw bei einem Sportunfall verletzt und ist mit Durchblutungsstörungen im Krankenhaus.

Damit fehlt er dem DFB-Team in den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland. Löw wird von seinem Co-Trainer Marcus Sorg vertreten.

Was war passiert? Wie die Bild berichtet, soll Löw beim Training eine Hantel auf den Brustkorb gefallen sein, eine Arterie wurde gequetscht. "Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen", sagt Löw. "Ich bin in ständigem Austauch mit meinem Trainerteam und werde auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben."