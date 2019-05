Facebook

Youssoufa Moukoko © (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun

In 51 Spielen traf Dortmunds Youssoufa Moukoko 79 Mal für deren U17. Eine Torquote, die seinesgleichen sucht. In der aktuellen Saison hält der 14-Jährige bei 39 Toren. Bei zwei ausstehenden Spieltagen könnte er sogar noch den Ligarekord an Toren pro Saison in Angriff nehmen.

Diesen hält ein Ex-Grazer. Donis Avdijaj traf in der Saison 2012/13 in 25 Spielen 44 Mal und ist damit der U17-Bundesliga-West-Torschützenkönig mit den meisten Saisontoren. Aktuell weilt der vereinslose Avdijaj in Graz.