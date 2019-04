Ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird. Leeds missachtet im Spiel gegen die Fairplay-Regeln. Dann schreitet Trainer Marcelo Bielsa ein.

Ein Ehrenmann: Leeds-Coach Marcelo Bielsa © YOUTUBE

In der englischen Championship (2. Liga) kam es zum Duell der beiden Aufstiegsaspiranten Leeds United und Aston Villa. In der 71. Minute beim Stand von 0:0 folgen die verrücktesten sechs Minuten, die man so im Fußball wohl noch nie gesehen hat.

In einem Zweikampf wird Villa-Spieler Jonathan Kodjja verletzt und bleibt auf dem Feld liegen. Daraufhin brechen seine Kollegen das Spielen ab, gehen sie doch davon aus, dass Leeds nach Regeln des Fairplays den Ball ins Aus befördern wird, damit Kodjia behandelt werden kann.

Doch Leeds hatte anderes vor, stürmt auf den Aston-Villa-Kasten zu und Mateusz Klich verwandelt zum 1:0 für die Gastgeber. Nun brechen bei Aston Villa alle Dämme - es kommt zu wilden Rangeleien, auch unter den Trainern. Am Ende sieht Villas Anwar El Ghazi die rote Karte - und das zu unrecht.

Erst nach einigen Minuten kann das Spiel fortgesetzt werden - und da passiert das nächste Unglaubliche. Leeds-Coach Marcelo Bielsa weist seine Spieler an, Aston Villa den Ausgleich schießen zu lassen. Eine einmalige Aktion, die auch alle Spieler der Gastgeber zur Kenntnis nehmen - bis auf Pontus Jansson.

Der dürfte die Anweisung nicht gehört haben und versucht den späteren Torschützen Albert Adomah noch am Schuss zu hindern. Gott sei Dank vergeblich - der Villa-Spieler trifft in der 77. Minute zum 1:1. Bei diesem Spielstand bleibt es dann auch bis zum Abpfiff.

Lob für Bielsa

"Bielsa tut dem Spiel einen großen Gefallen", schrieb die Zeitung "The Times", der Argentinier bringe "etwas Vernunft ins englische Tollhaus". Der frühere Arsenal-Trainer Arsene Wenger sprach von einer "bemerkenswerten Geste" und dankte Bielsa. "Sie spielen um die Premier League und es geht da um etwas", sagte Wenger beim Sender "beIN Sports". "Die ganze Welt sollte sich das anschauen."

Der Franzose kritisierte zugleich Aston Villa. Die Villa-Profis hätten vor dem Führungstor von Leeds nicht einfach aufhören sollen zu spielen. "Leeds hat das ausgenutzt, damit haben sie sich schuldig gemacht." Ähnlich formulierte es die Zeitung "Telegraph": "Fakt ist, dass die Villa-Spieler nicht hätten aufhören sollen - es war keine Kopfverletzung, der Schiedsrichter ließ weiterspielen - und es wäre besser für alle gewesen, wenn sie das getan hätten." Die Zeitung lobte Bielsas "große Integrität", ließ aber offen, ob der Trainer die richtige Entscheidung gefällt habe: "Es ist eine Grauzone."

Das Unentschieden hat auch sportliche Auswirkungen, denn dadurch ist Sheffield United in die Premier League aufgestiegen. Leeds und Aston Villa sind für die Championship-Playoffs qualifiziert, in denen der dritte Aufsteiger ermittelt wird. Dort könnten die beiden Mannschaften erneut aufeinandertreffen.