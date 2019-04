Facebook

Ordner mussten die Rangelei beenden © Screenshot TV-Bild

Doch was war passiert? Aston Villa reklamierte, dass ein Spieler am Boden liegt und Leeds United den Ball in das Seitenout spielen soll. Doch stattdessen spielte Leeds die Situation zu Ende und erzielte durch Mateusz Klich das 1:0.

Im Anschluss kam es zu einer Rudelbildung und Rangelei. Im Rahmen der Rudelbildung sah Anwar El-Ghazi von Aston Villa die rote Karte. Im Anschluss ordnete Leeds-Trainer Marcelo Bielsa an, dass man Aston Villa den Ausgleich schießen lässt. Dies gelang auch durch Albert Adomah. Leeds-Verteidiger stemmte sich dagegen und versuchte das mit aller Macht zu verhindern was nicht gelang. Am Ende des Tages trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1, was dafür sorgte, dass Sheffield United nun fix in die Premier League aufgestiegen ist. Leeds und Aston Villa sind derzeit auf PlayOff-Plätzen und könnten sich somit in einigen Tagen bereits wieder gegenüberstehen.