Heiko Vogel © APA/ERWIN SCHERIAU

Heiko Vogel hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Trainer von Sturm Graz heuert beim deutschen Drittligisten KFC Uerdingen an und soll den Traditionsverein in die zweite Liga führen. Vogel wird Anfang der Woche vorgestellt und übernimmt den Verein offiziell am 1. Mai.

Vogel war nach 38 Spielen bei Sturm Graz beurlaubt worden. Im Mai war Vogel noch der gefeierte Trainer beim Cup-Erfolg gewesen.