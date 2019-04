Der einstige Torschützenkönig im brasilianischen Fußball-Pokal erlebte in den vergangenen Jahren ein tiefen Absturz.

Valdiram Caetano de Morais © TWITTER

2006 war Valdiram Caetano de Morais noch Torschützenkönig des brasilianischen Pokals und spielte Seite an Seite mit Legende Romario. Dann folgte jedoch der tiefe Absturz. Der Stürmer leistete sich eine Vielzahl von Eskapaden, trank übermäßig Alkohol, nahm Drogen und wurde sogar des sexuellen Missbrauchs verdächtigt. Dies führte dazu, dass ihn sein Stammverein Vasco da Gama rausschmiss.

Danach kam die Karriere des Südamerikaners nicht mehr in Fahrt. Er heuerte noch bei 19 Vereinen an, ehe er 2017 seine Karriere beendete. Im Vorjahr landete Valdiram auf der Straße. Vasco da Gama erfuhr von seinem Schicksal, ließ ihn in eine Reha-Klinik bringen, die er aber schon bald wieder verließ.

Nun folgte der tragische Tod auf der Straße.Die Polzei geht von einem Gewaltverbrechen aus, ein Mann wurde festgenommen. Besonders traurig: Laut „Globoesporte“ war kein einziger Familienangehöriger dazu bereit, den Leichnam des 36-Jährigen zu identifizieren.