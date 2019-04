Facebook

Ikone Pele © APA/AFP/FRANCK FIFE

Nach tagelangem Krankenhausaufenthalt in Frankreich muss der ehemalige Fußball-Superstar Pele auch in seiner Heimat Brasilien weiter im Krankenhaus bleiben. Dem 78-Jährigen gehe es gut, er müsse aber noch ein oder zwei Tage zur "Beobachtung" in der Klinik bleiben, teilte sein Berater am Freitag mit.

Am Samstag berichtete schließlich das Hospital Albert Einstein in Sao Paulo, dass dem Brasilianer ein Nierenstein entfernt wurde. Der 78-Jährige befinde sich aus medizinischer Sicht in einem guten Allgemeinzustand.

Harnwegsinfektion bei Pele

Der dreifache Fußball-Weltmeister (1958, 1962 und 1970) war während eines Frankreich-Besuchs wegen einer schweren Harnwegsinfektion in eine Klinik eingeliefert und mehrere Tage behandelt worden. Er durfte das Amerikanische Krankenhaus im Pariser Vorort Neuilly am Montag verlassen und flog in seine Heimat zurück.