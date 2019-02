Der italienischen Fußball-Drittligist Pro Piacenza wurde aus der Serie C eliminiert und muss zudem 20.000 Euro Strafe zahlen.

Italienische Serie C

© GEPA pictures

Die 0:20-Pleite des italienischen Fußball-Drittligisten Pro Piacenza hat jetzt Folgen für den Klub. Die Norditaliener, die am Sonntag mit einer Jugendmannschaft bei AC Cuneo angetreten waren, wurden aus der Serie C ausgeschlossen. Zudem muss der Verein eine Strafe in Höhe von 20.000 Euro bezahlen.

Hintergrund für Piacenzas kuriose Aufstellung ist ein bereits mehrere Wochen andauernder Streik seiner Profis, die seit längerem kein gehalt mehr sehen.

Weil bereits Piacenzas drei vorherige Begegnungen wegen des Ausstands ausgefallen waren, beorderte die Vereinsführung die Talente des Klubs nach Cuneo und ernannte ihren erst 19 Jahre alten Kapitän für die Begegnung zum Trainer, um den für den Fall eines weiteren Spielausfalls drohenden Ausschluss aus dem Spielbetrieb zu verhindern. Piacenzas unwürdiger Auftritt sorgte für Kritik. "Eine derartige Farce werden wir nie wieder erdulden", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina und sprach weiter von einer "Beleidigung für den Sport".