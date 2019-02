Facebook

Carlos Soler hebt ab - und trifft nur die Beine von Andrés Guardado © SCREENSHOT/DAZN

Es läuft die 65. Minute zwischen Betis Sevilla und Valencia, die Hausherren liegen mit 2:0 in Front. Dementsprechend frustriert ist Carlos Soler, dem rechten Mittelfeldspieler gelang nämlich in dem Match wie dem Rest seines Teams bisher so gut wie gar nichts.

Ob der 22-Jährige ein Zeichen setzen wollte, um seine Mitspieler aufzurütteln, ist nicht bekannt, Fakt ist aber, dass Soler nach einem Ballverlust Andrés Guardado von Hinten böse in die Beine gretscht. Zur Verwunderung vieler und zum Ärger Sevillas gibt der Referee aber nur Gelb. Eine höchst fragwürdige - aus unserer Sicht falsche - Entscheidung, aber sehen Sie selbst:

Bei dem Aufeinandertreffen der U20-Nationalteams von Venezuela und Brasilien (2:0 Endstand) scheint der Kommentator vom Doppeltoschützen Carlos Hurtado und dessen Geschwindigkeit so angetan, dass er in den Formel-1-Modus wechselt, aber sehen bzw. hören Sie selbst:

Dass es bei Spielen von unterklassigen Vereinen auch zu Handgreiflichkeiten kommen kann, ist bekannt. Auch bei dieser Situation scheint es so, als würden gleich "die Fetz'n fliegen". Doch nichts da, statt einer Rangelei entscheidet sich der Spieler für eine andere Lösung, was für allgemeines Schmunzeln sorgt: