Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der FC Bayern München (David Alaba spielte durch) hat sich nach hartem Kampf für das Viertelfinale im DFB-Pokal qualifiziert. Bei Hertha BSC Berlin (Valentino Lazaro spielte durch) gab es einen 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Dabei begannen die Hausherren stark. Schon in der dritten Minute brachte Maximilian Mittelstädt die Hertha in Führung. Die Bayern, denen unmittelbar vor dem 0:1 ein Strafstoß nach einem Foul an Leon Goretzka vorenthalten wurde, schlugen aber postwendend zurück. Serge Gnabry traf nur vier Minuten später zum 1:1.

Gnabry, der auf dem rechten Flügel eine starke Partie ablieferte, war es auch in der 49. Minute, der die Bayern erstmals in Führung brachte. Der DFB-Teamspieler erzeilte mit einem Schuss ins lange Eck das 2:1.

Hummels mit Blackout

Obwohl die Mannschaft von Trainer Niko Kovac die Begegnung dominierte, war es Davie Selke, der drei Minuten nach seiner Einwechslung die 74.667 Zuschauer im Olympiastadion zum Jubeln brachte. Dem Treffer war ein Blackout von Mats Hummels vorangegangen. Der 30-Jährige wollte den Ball zu Torhüter Sven Ulreich zurückköpfeln, übersah aber Selke, der artig Danke sagte.

Links zum Thema Michael Gregoritsch schießt Augsburg ins Viertelfinale

Da bis zum Ende der regulären Spielzeit der Abwehrriegel der Hertha hielt, ging die Partie in die Verlängerung. In dieser traf Kingsley Coman per Kopf in der 98. Minute nach Idealvorarbeit von Robert Lewandowski. Es sollte der 3:2-Endstand sein.

Links zum Thema Werder Bremen schaltet Dortmund aus

Schalke feierte gegen Fortuna Düsseldorf einen 4:1-Heimsieg und steht ebenfalls in der Runde der letzten Acht.