In der Pause kam Peter Zulj für RSC Anderlecht ins Spiel und drückte diesem sofort seinen Stempel auf. Assist und Rückstand gedreht - die belgischen Medien sind bereits begeistert.

Peter Zulj © GEPA

Super Einstand von Peter Zulj! Der ÖFB-Nationalspieler kam beim 2:1-Heimerfolg des RSC Anderlecht gegen das von Claude Makelele KAS Eupen nach der Pause ins Spiel. Und mit ihm kam der Spielwitz im Angriff der Violetten.

In der 51. Minute bereitete der 25-Jährige den Ausgleich vor und war auch danach der Dreh- und Angelpunkt des belgischen Rekordmeisters. Die belgische Presse ist bereits begeistert von Zulj. "Alle erhofften sich den Retter einer misslungenen Spielzeit. Er enttäuschte nicht", schreibt "Les Sports Plus". "Het Laatste Nieuws" schwärmt ebenfalls: "Es wäre zu einfach, Neuankömmling Peter Zulj als den Retter von Anderlecht zu bezeichnen, aber die Fakten sind so, wie sie sind. Ohne den Österreicher spielte Lila-Weiß gegen Eupen langsam und vorhersehbar. Nach der Pause gab es mehr Kreativität."