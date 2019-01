Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verdacht auf Drogenkonsum im englischen Profi-Fußball © APA/ERWIN SCHERIAU

Der englische Fußballverband (FA) sucht laut Berichten in britischen Medien nach Zeugen, die beobachtet haben, wie ein englischer Nationalspieler in einem Nacht-Club Drogen genommen hat. Die Boulevardzeitung "The Sun" hatte am Freitag berichtet, der bisher nicht identifizierte England-Profi habe bei einem Weihnachtstreffen seines Vereins auf der Toilette Kokain zu sich genommen.

Das Blatt berief sich dabei auf einen anonymen Insider. In der Annahme, der Spieler sei betrunken, habe ihn sein Trainer in ein Taxi gesetzt und nach Hause geschickt, hieß es. Anschließend berichtete auch der Sender "BBC", die FA habe Ermittlungen eingeleitet. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur äußerte sich der Verband allerdings nur allgemein: "Wir ermutigen jeden mit Informationen über jegliche Anti-Doping-Vergehen im Fußball, die FA davon in Kenntnis zu setzen."