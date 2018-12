Facebook

Fabian Miesenböck mit seiner Anna in Dubai © Privat

Spartak-Trnava-Kicker Fabian Miesenböck stellte in Dubai seiner Anna die Frage aller Fragen. „Es war am Strand bei Kerzenschein und sie hat zum Glück Ja gesagt“, strahlte der 25-Jährige, für den am 7. Jänner das Mannschafttraining in der Slowakei beginnt. „Derzeit gibt es etwas Chaos, da unter anderem der Präsident zurückgetreten ist. In der Liga hinken wir nach, sind kurz vor dem Strich. Aber ist noch alles drin.“ Ebenfalls weg vom Markt ist Sandro Zakany. Seine Patricia sagte in der Dominikanischen Republik "Ja".

