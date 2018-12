Verlängert"Ibra" bleibt in Los Angeles

Facebook

Zlatan Ibrahimovic © AP

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat bei Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) einen Vertrag für 2019 unterschrieben. "Er hat in der vergangenen Saison seinen Wert unter Beweis gestellt", begründete Galaxy-Generaldirektor Dennis te Kloese die Verlängerung mit dem 37-Jährigen. Ibrahimovic gelangen in seiner ersten MLS-Saison 20 Tore und zehn Assists. "Ich sehe mein erstes Jahr hier als Warm-up, im zweiten will ich die Sache vollenden“, sagte Ibrahimovic: "Ich habe hier noch Dinge zu erledigen.“

Der Schwede ist im März vom englischen Rekordmeister Manchester United nach Los Angeles gekommen. "Die zweite Saison wird ganz anders“, sagte er nun: „Ich kenne meine Mannschaft besser, ich kenne die Liga besser, ich kenne meine Gegner besser – auch wenn sie mich natürlich schon seit dem ersten Tag kannten."