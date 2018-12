Europa League Salzburg gegen Brügge, Rapid gegen Inter

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Ein wirklich schaffbares und ein extrem attraktives Match wurden den österreichischen Klubs im Sechzehntelfinale der Europa League zugelost. Salzburg beginnt auswärts am Valentinstag beim FC Brügge und Rapid Wien spielt gegen Inter Mailand. Wie bei der Auslosung der Champions League leitete der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti die Zeremonie und wurde von Celia Sasic und Ricardo Carvalho unterstützt.

Brügge ist 15-facher belgischer Meister und elffacher Cup-Sieger. Zwischen 1975 und 1978 war Ernst Happel bei Brügge Trainer.

Champions League Klopp gegen die Bayern

Das Sechzentelfinale wird am 14. und 21. Februar 2019 ausgetragen. Das Achtelfinale folgt am 7. und 14. März, das Viertelfinale am 11. und 18. April, das Halbfinale am 2. und 9. Mai. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.

Die Paarungen lauten

Club Brügge - RB Salzburg

Rapid Wien - Inter Mailand

Viktoria Pilsen - Dinamo Zagreb

Slavia Prag - KRC Genk

FK Krasnodar - Bayer 04 Leverkusen

FC Zürich - SSC Neapel

Malmö FF - FC Chelsea

Schachtar Donezk - Eintracht Frankfurt

Celtic Glasgow - FC Valencia

Stade Rennes - Real Betis Sevilla

Olympiakos Piräus - Dynamo Kiew

Lazio Rom - FC Sevilla

Fenerbahce Istanbul - Zenit St. Petersburg

Sporting Lissabon - FC Villarreal

BATE Baryssau - FC Arsenal

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon

.@ClubBrugge ist unser Gegner im 1/16-Finale der UEFA Europa League! Gespielt wird am 14. Februar auswärts und am 21. Februar in der Red Bull Arena! #UELDraw #UnserBewerb pic.twitter.com/9MWUNFzKfd — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 17. Dezember 2018