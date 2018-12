Champions League

Achtelfinale: Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März. Die Viertelfinali folgen am 9./10. und 16./17. April, die Halbfinali sind für den 30. April/1. Mai sowie den 7./8. Mai terminiert. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid.

Europa-League

Sechzehntelfinale: Spieltermine sind am 14. und 21. Februar 2019. Das Achtelfinale folgt am 7. und 14. März, das Viertelfinale am 11. und 18. April, das Halbfinale am 2. und 9. Mai. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.