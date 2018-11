Facebook

Die Niederländer jubelten über den Sieg in der Gruppe A © APA/AFP/dpa/MARIUS BECKER

Erst am Freitag hatten die Niederländer Weltmeister Frankreich in der Nations League mit 2:0 geschlagen. Nun wollten die Oranjes noch beim Gastspiel in Gelsenkirchen bei Erzrivalen Deutschland mit einem weiteren Sieg oder einem Remis in der Tabelle noch an den Franzosen vorbeiziehen und somit noch das Finalturnier im Juni 2019 in Portugal erreichen. Doch danach sah es über weite Strecken der Partie gar nicht aus.

Denn die Truppe von Jogi Löw spielte in der Schalke-Arena überraschend groß auf und ließ die Bonds-Elf alt aussehen. Bereits in der neunten Minute jubelten die Gastgeber erstmals, als Timo Werner nach einer tollen Vorlage von Serge Gnabry zum 1:0 traf. Fürt den Leipzig-Spieler war es das erste Tor im Nationalteam seit dem Testspiel gegen Saudi Arabien vor der WM.

Tete lenkte ab

Auch nach der raschen Führung behielten die Deutschen gegen die überraschend harmlosen Niederländer das Heft in der Hand und gingen in der 20. Minute durch Leroy Sane mit 2:0 in Front. Allerdings wurde der Schuss des Manchester-City-Legionärs noch von Tete entscheidend abgelenkt.

In der zweiten Hälfte ging es in derselben Tonart weiter - Deutschland bestimmte die Partie, die Gäste agierten ungefährlich. Einer der wenigen Höhepunkte war die Einwechslung von Thomas Müller in der 67. Minute - damit durfte der Bayern-Goalgetter seinen 100. Länderspiel-Einsatz feiern. In der 85. Minute fiel dann aber wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer für die Niederländer - Valencia-Legionär Quincy Promes traf.

Der Kapitän traf

Nun wurde es nochmals spannend, die Niederländer benötigten nur noch ein Tor, um den Gruppensieg zu schaffen. Und das für unmöglich Gehaltene traf tatächlich noch ein. Denn in der 90. Minute gelang Kapitän Virgil van Dijk tatäschlich noch der umjubelte Ausgleich.

Damit sicherten sich die Holländer nach Portugal, England und der Schweiz noch das Ticket für das Finalturnier in Portugal. Deutschland verpasste hingegen für die nächste EM-Qualifikation den Sprung in Auslosungstopf eins.