Kärntner Sportszene"Es bringt nichts, etwas zu überstürzen"

Hoffenheim-Kickerin Katharina Naschenweng (20) arbeitet intensiv an ihrem Comeback.

Fußballerin Katharina Naschenweng trainiert am Antigravitations-Laufband © KK/Privat

Es passierte Ende August. Gerade einmal ein Bundesliga-Spiel bei Hoffenheim lag hinter ihr, als Fußballerin Katharina Naschenweng im Training eine Spielerin attackieren wollte und die Spittalerin sich dabei schwer verletzte. Diagnose: Kreuzbandriss sowie Außenmeniskuseinriss. Seitdem arbeitet die ÖFB-Nationalteamspielerin intensiv an ihrem Comeback. „Anfang September wurde ich operiert und danach konnte ich im Olympiazentrum Klagenfurt bei Harald Hudetz die Reha beginnen“, erzählt die 20-Jährige. Im Augenblick steht in Zuzenhausen vier Stunden täglich, fünf mal pro Woche, Therapie auf dem Programm. „Von Ausdauer, Kraft bis Beweglichkeit ist alles dabei. Dazu kommen Massagen, Physiotherapie. Seit über einer Woche ist der Ball wieder dabei. Hier ist eine Minikunstrasenhalle, wo ich mich ans runde Leder gewöhnen kann. Ich bin sehr froh, den Ball am Fuß zu haben. Zuerst hatte ich Angst, Schmerzen zu haben, aber es klappt gut.“

